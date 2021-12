Come si è detto a proposito della versione 625 F1 era questa la prima vettura col nuovo quattro cilindri in linea disegnato da Lampredi ,mentre la seconda era la 500 F2.



Viste le circostanze è presumibile che il progetto sia stato impostato in modo da essere ugualmente valido per le due cilindrate, e dopo il primo collaudo a Bari la versione di due litri per la Formula 2 del 1952 venne provata al G.P.di Modena del 23 settembre del 1951 che ha visto il successo di Alberto Ascari. Vittoria di buon augurio visto che la macchina ha dominato le due stagioni di F2 ed Ascari ha ottenuto i due primi titoli mondiali per sè e per la Ferrari con una superiorità che ben poche volte si è ripetuta fino alle stagioni a cavallo del millennio (2000-2001).