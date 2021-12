In vista delle nuove norme che limitano la cilindrata a soli tre litri viene presa la decisione di aggiornare la 412 T1 in 412 T2 ma senza grosse innovazioni



Questo perché è in fase di avanzata realizzazione il nuovo motore a 10 cilindri considerato meglio rispondente alla cilindrata di tre litri e con dimensioni ridotte. Viene rivista l’aerodinamica con l’accorciamento delle fiancate al minimo possibile per ospitare i radiatori e gli altri accessori, le prese d’aria sono più squadrate rispetto all’anno prima e si provvede all’accorciamento del passo e di tutta la vettura. Il serbatoio del carburante ha la capacità ridotta a 140 litri.





Questa vettura rappresenta un passo in avanti rispetto all’anno precedente ma non è ancora in grado di riportare la Ferrari in lotta per il titolo. Jean Alesi vince in Canada: lui e Berger sfiorano il successo in altre gare e conquistano in totale 73 punti, confermando il terzo posto nel Campionato Costruttori, vinto dalla Benetton. Il titolo Piloti va nuovamente a Michael Schumacher che, a fine stagione, passa alla Ferrari.