La monoposto 312 B2 viene presentata a gennaio del 1971 ma non debutterà che al G.P. di Monaco a Montecarlo

Più che una elaborazione della 312 B è praticamente una macchina nuova col motore a corsa più corta che consente di aumentare la potenza con un regime più elevato; il muso è basso e squadrato, le fiancate dritte, l’alettone posteriore attaccato ad una appendice del roll-bar. Del tutto innovative sono le sospensioni posteriori, con doppi puntoni di guida ed i gruppi molla/ammortizzatori montati sopra al cambio e collegati al mozzo con bracci di spinta. La macchina è interessante ma le prestazioni soffrono di alterne vicende.



Nell’anno del primo titolo mondiale di Jackie Stewart, la Ferrari conquista due successi nella prima parte della stagione (in Sud Africa con Andretti, in Olanda con Ickx) ma non riesce a mantenersi al vertice nella seconda. Alla fine, sono 33 i punti conquistati, che fruttano il quarto posto nella classifica Costruttori. Quarto è anche il migliore dei ferraristi – Ickx – nella classifica Piloti. Il 1972 è una stagione interlocutoria per la Ferrari, che ripete gli stessi piazzamenti di quella precedente nelle classifiche dei Campionati Piloti e Costruttori. L’unico successo arriva in Germania, dove Ickx precede il compagno di squadra Regazzoni. Proprio il belga è il migliore fra i piloti schierati nella stagione, piazzandosi comunque lontano dal campione del mondo Emerson Fittipaldi. La vettura è una versione aggiornata della 312 B2 utilizzata nel 1971.