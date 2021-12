Mansell da 12° a primo

I 3.968 metri del circuito Hungaroring non sono noti per facilitare le manovre di sorpasso. Quando al termine delle qualifiche dell’edizione numero dieci del Gran Premio d’Ungheria Nigel Mansell si ritrova in dodicesima posizione, l’impressione netta era che per il “Leone” sarebbe stata una gara tutta in salita.