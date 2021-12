Il 21 maggio, a Monaco, la Scuderia è invece regolarmente al via del secondo Gran Premio della storia. Ferrari decide di presentare tre 125 F1 sovralimentate per Ascari, Villoresi e il francese Raymond Sommer. Le monoposto di Maranello in termini di potenza sono inferiori alle rivali Alfa Romeo e più pesanti, Enzo lo sa e sta già pensando a una nuova monoposto. La corsa è condizionata da un incidente al primo giro. A causarlo è un’onda anomala, un piccolo tsunami, che bagna l’asfalto alla curva del Tabaccaio e manda in testacoda l’Alfa Romeo di Giuseppe Farina, in quel momento secondo dietro al compagno di squadra Juan Manuel Fangio, costringendo al ritiro il pilota italiano e altri nove concorrenti.Fangio domina la corsa dalla partenza, in pole, al traguardo stabilendo anche il giro più veloce. Alberto Ascari è secondo mentre Sommer è quarto. Villoresi è costretto al ritiro per un problema alla trasmissione. Enzo Ferrari non è chiaramente soddisfatto e decide di anticipare i tempi per avere la macchina nuova, con un motore più potente. Per questo mette sotto pressione il suo staff tecnico e nel corso della stagione arriveranno prima la, con motore 3.300cc, poi lada 4.100cc e infine lada 4.500cc, tutte con motori aspirati V12. Tre evoluzioni nel corso di pochi mesi, un lavoro ciclopico, che mostra il potenziale tecnico della squadra di Maranello sin dall’inizio della sua grandiosa storia.