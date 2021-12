La vettura aveva preso fuoco e il pilota era rimasto intrappolato nell’auto in fiamme. A far saltare i piani della Nera Signora erano stati alcuni colleghi che si erano fermati. Harald Ertl, Guy Edwards, Brett Lunger, ma soprattutto Arturo Merzario, che lo estrasse dall'abitacolo in fiamme ustionandosi le mani, lo avevano salvato, anche se le condizioni dell’austriaco, per le ustioni e i vapori venefici inalati, in un primo momento erano parse così disperate da indurre i medici a chiamare il prete per il rito dell’estrema unzione. Lauda era stato dichiarato fuori pericolo il 5 agosto e aveva iniziato un incredibile percorso di recupero.

Venerdì 10 settembre, Niki viene notato nel paddock di Monza. Le ustioni hanno indubbiamente lasciato il segno, anche se l’operazione di ricostruzione del tessuto cutaneo con pelle presa da altre parti del corpo è riuscito perfettamente. Qualcuno pensa che l’austriaco sia venuto a trovare gli amici, ma invece Lauda è a Monza per guidare. Infila il casco a fatica, ma per il resto è il solito grintoso e determinato campione.

In pista esordiscono la nuova Variante del Rettilineo, sul dritto principale, e la Variante della Roggia, posta tra la Curva Grande e la prima di Lesmo. Quel giorno piove e in una giornata che sembra un anticipo d’autunno gli spettatori sugli spalti si godono uno spettacolo mediocre: in pochissimi, infatti, escono dai box poiché è troppo elevato rischio di danneggiare la vettura. A un certo punto la gente salta in piedi e inizia ad applaudire: si sente il rombo di un motore 12 cilindri, è quello della Ferrari numero 1 di Niki Lauda, che ad appena 39 giorni dall’incidente ritorna in pista. Agli applausi al pilota austriaco fanno da contraltare i fischi destinati al rivale della McLaren, James Hunt. La pole position è in mano a Ronnie Peterson con la March, ma già si sa che per il giorno dopo le previsioni meteo annunciano se non il sereno, almeno l’asciutto.