Al via Senna scatta piuttosto male, perdendo la testa della corsa a favore di Patrese: il brasiliano viene anche affiancato dalla Ferrari di Berger con la quale viene a contatto alla prima curva. Entrambi escono di pista, compromettendo così in modo definitivo la propria gara. Alle spalle di Patrese ci sono Boutsen, Mansell e Prost. Al terzo giro Mansell supera Boutsen e si lancia all’inseguimento del leader della corsa. L'ordine rimane invariato fino al 16º passaggio, quando la Ferrari numero 27 sopravanza il leader della corsa prendendo il comando della corsa e fermandosi poco dopo per il primo cambio gomme.

Dopo i pitstop Patrese perde terreno con i rivali, mentre Mansell continua a condurre davanti a Prost. Il francese rimane in prima posizione per due tornate dopo il secondo cambio gomme di Mansell, ma si deve poi fermare a propria volta. Nigel, il primo a non nutrire troppa fiducia nel nuovo cambio, continua senza problemi fino al traguardo e vince la gara davanti a Prost e alla March del brasiliano Mauricio Gugelmin, al primo podio in carriera.

A fine gara le mani destra dei rivali sono piagate dalle tante cambiate richieste dalla corsa, quella di Mansell si ferisce alzando la coppa del vincitore sul podio... Un altro importante capitolo della storia della Formula 1 è stato scritto. E porta la firma della Scuderia Ferrari.