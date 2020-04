Partner

Tony Kart

Tony Kart è il marchio bandiera dell’OTK Kart Group, manufacturer italiano leader nel settore del karting.

Tony Kart si è sempre distinta per le performance e qualità dei suoi mezzi, oltre che per le innovazioni apportate, frutto di un lavoro di ricerca e sviluppo sostenuto da oltre 30 anni di attività nelle competizioni più prestigiose e importanti da parte del Tony Kart Racing Team. Il Tony Kart Racing Team è la squadra corse ufficiale di Tony Kart. Il suo palmares conta più di 20 titoli mondiali e altrettanti titoli iridati. Il Tony Kart Racing Team oggi partecipa nelle categorie riconosciute dalla CIK-FIA alle competizioni più prestigiose e selettive del mondo. L’obiettivo del Tony Kart Racing Team non è solo vincere per “esaltare” i prodotti Tony Kart. Infatti, il Tony Kart Racing Team è una fucina di campioni, dove, grazie alle risorse e competenze disponibili, vengono cresciuti ed educati i nuovi talenti del motorsport. I meccanici e i tecnici, altamente professionali e competenti, hanno a loro disposizione strumenti e metodi di lavoro unici, ideati ed introdotti nel corso di anni di esperienza in pista. La combinazione perfetta tra personale e strumenti permette ai piloti del Tony Kart Racing Team di svolgere al meglio la loro attività in pista.