Robert Shwartzman è nato il 16 settembre del 1999 a San Pietroburgo, in Russia.

All’età di quattro anni è salito su un kart per la prima volta e un anno dopo l’inizio della sua carriera ha ottenuto la sua prima vittoria all’Easykart International Grand Final. Nei sei anni successivi Robert ha brillato in diverse competizioni per kart, conquistando anche la medaglia di bronzo nel Campionato KF – Junior Karting. Nel 2014 ha debuttato alla guida di una monoposto nel campionato italiano di Formula 4. L’anno successivo si è piazzato al terzo posto con tre affermazioni per il team Mücke Motorsport (due volte ad Adria e a Misano). Nel 2015 Robert ha partecipato al programma SMP Racing e dallo stesso anno fino al 2016 ha continuato a gareggiare nella Formula 4 tedesca, in Eurocup Formula Renault 2.0 e Formula Renault 2.0 NEC in cui ha ottenuto due vittorie con il Josef Kaufmann Racing (Nürburgring e Hockenheim). Nel 2017 ha corso in Eurocup Formula Renault 2.0 con il team R-ace GP e ha ottenuto la terza posizione, conquistando sei vittorie (Monza, Silverstone, Pau, Nürburgring e due volte a Barcellona) e sette pole position. Nel 2018, ha partecipato alla Toyota Racing Series NZ laureandosi campione con una vittoria a Taupo per il team M2 Competition. Dopo questa esperienza ha esordito nel campionato FIA F3 con il Team Prema e si è classificato terzo con due vittorie (Spielberg e Hockenheim). Nel 2019 conquista con una gara d’anticipo il titolo nel selettivo campionato FIA Formula 3 battendo il compagno nel team Prema e in FDA, Marcus Armstrong. Per Robert tre vittorie (Gara-1 a Barcellona; Gara-2 a Le Castellet e Gara-1 a Monza), altri sette piazzamenti sul podio, due pole position e due giri veloci. Nel 2020 sale in FIA Formula 2 rimanendo con il team Prema.