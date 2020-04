Nato a Christchurch, in Nuova Zelanda, il 29 luglio 2000, Marcus Armstrong ha iniziato con i kart nel 2010.

Dopo solo un anno ha ottenuto la sua prima vittoria nel National Championship. Nel 2012 Marcus ha raggiunto la quarta posizione al Rotax Festival Asia, primo evento internazionale al quale ha partecipato. L’anno seguente si è classificato terzo nel campionato Shifter kart USA Super Nationals. Nel 2014 ha esordito in monoposto prendendo parte al New Zeland Formula Ford Championship. Dopo un 2015 sui kart è tornato in monoposto nel 2016 gareggiando sia in Formula Renault che in F3. A seguito di un test di valutazione tenutosi presso il Circuito di Fiorano nel mese di ottobre, Marcus è entrato a far parte della FDA. Ha iniziato la stagione 2017 con tre vittorie nella Toyota Racing Series NZ con il team M2 Competition (Ruapuna, Hampton Downs, Taupo), poi ha disputato il campionato italiano di F4 con il Prema Powerteam ottenendo quattro vittorie (Vallelunga, due volte al Mugello e Imola) classificandosi secondo in quello tedesco con tre affermazioni (Spielberg, Oschersleben, Nürburgring). Nel 2018 Armstrong è tornato a disputare la Toyota Racing Series NZ piazzandosi al secondo posto vincendo due volte a Ruapuna. Dopo questa esperienza, ha continuato la sua collaborazione con il Team Prema con il quale ha esordito in FIA F3 ottenendo il quinto posto in campionato con una vittoria al Norisring. Nel 2019 è vicecampione nella Toyota Racing Series NZ con cinque successi (Teretonga, due volte Hampton Downs, Taupo, Manfeild). È inoltre secondo nel campionato FIA Formula 3 alle spalle del compagno di squadra in Prema e in FDA, Robert Shwartzman. Al suo attivo tre vittorie (Gara-2 all’Hungaroring e a Spa-Francorchamps e Gara-1 a Sochi), altri quattro piazzamenti sul podio, una pole position e quattro giri veloci. Nel 2020 gareggia in FIA Formula 2 con il team ART Grand Prix.