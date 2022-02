Laura Camps Torras è nata il 28 marzo 2005 a Calella, in Spagna.

È la seconda ragazza ad essere entrata nella Ferrari Driver Academy. Laura ha vinto la seconda edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars, l’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con FDA, che intende promuovere l’automobilismo femminile e supportare i talenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da professionisti.

Laura ha ereditato la passione per il motorsport dal padre, dal quale ha preso anche il pilota preferito – Michael Schumacher –, ed è salita su un kart per la prima volta all’età di dieci anni. Per sua stessa ammissione, con il motorsport non è stato amore a prima vista ma una passione che è cresciuta progressivamente, fino a diventare una scelta di vita.

Laura fino a questo punto ha gareggiato solamente in kart e continuerà con questo programma anche nel 2022, cui però affiancherà una serie di prove al volante di una vettura di Formula 4 per prendere confidenza con la monoposto in vista del debutto nella prossima stagione.