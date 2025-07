Partner



IBM è un fornitore leader a livello globale di soluzioni cloud ibride e di AI.

Aiutiamo clienti in più di 175 Paesi a sfruttare al meglio le analisi dei loro dati, semplificare i processi aziendali, ridurre i costi e ad ottenere un vantaggio competitivo nei loro settori.

Migliaia di enti governativi e aziendali in aree infrastrutturali critiche come i servizi finanziari, le telecomunicazioni e la sanità si affidano alla piattaforma cloud ibrida di IBM e a Red Hat OpenShift per realizzare le loro soluzioni digitali in modo rapido, efficiente e sicuro.

Le innovazioni rivoluzionarie di IBM nell'AI, nel quantum computing, nelle soluzioni cloud specifiche per il settore e nella consulenza offrono ai nostri clienti opzioni aperte e flessibili.

Tutto questo è supportato dall'impegno di lunga data di IBM per la fiducia, la trasparenza, la responsabilità, l'inclusività e il servizio.