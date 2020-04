Dino Beganovic è nato a Landeryd, Svezia il 19 gennaio 2004

Fin qui ha mostrato la propria classe sui kart, con due titoli di campionato svedese già in bacheca e un secondo posto nella WSK Euro Series raccolto nel 2019. Dino arriva alla FDA grazie anche alle indicazioni di Tony Kart che per il programma di Maranello svolge attività di scouting nel mondo del karting. Beganovic è all’esordio in monoposto e dunque per lui il naturale passo avanti è la Formula 4. La squadra che lo accompagnerà nella nuova avventura sarà il Prema Powerteam.