Arthur Leclerc è nato il 14 ottobre 2000.

Ha iniziato con le monoposto nel 2018, in Formula 4 France, ottenendo la sua prima vittoria a Nogaro, alla seconda corsa della carriera, e ripetendosi a Magny-Cours più avanti nel corso dell’anno. Già in quella stagione era entrato in contatto con FDA, quando era stato protagonista di uno dei Camp di valutazione che periodicamente l’Academy organizza per cercare potenziali innesti. Nella scorsa stagione Arthur è rimasto nella stessa categoria ma è salito di livello per quel che riguarda la competitività della serie: si è infatti trasferito nel campionato tedesco ADAC Formel 4 dove si è distinto per la costanza di risultati. Per lui una vittoria, a Hockenheim, ma anche altri sette piazzamenti sul podio che gli hanno permesso di raccogliere un positivo quinto posto nella classifica assoluta. Per Leclerc è dunque previsto il cambio di categoria, che avverrà con i colori del Prema Powerteam.