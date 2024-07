Thrustmaster

Guillemot Corporation progetta e produce hardware e accessori per l'intrattenimento interattivo.

Il Gruppo offre una gamma diversificata di prodotti con i marchi Hercules e THRUSTMASTER.

Attivo in questo mercato dal 1984, il Gruppo Guillemot Corporation è attualmente presente in 11 Paesi (Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Cina [Hong Kong] e Romania) e distribuisce i suoi prodotti in più di 85 Paesi nel mondo.

La missione del Gruppo è quella di offrire prodotti ergonomici e ad alte prestazioni che massimizzino il piacere dell'intrattenimento digitale interattivo per gli utenti finali.