Santander

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) è una banca spagnola, leader mondiale dei servizi retail e commerciali.

Presente in dieci tra i principali mercati in Europa, Nord e Sud America, è una delle maggiori banche al mondo per capitalizzazione di mercato e supporta la crescita di privati e imprese in modo semplice, personale ed equo. Santander è inoltre impegnata in numerosi progetti di responsabilità sociale: tra gli obiettivi per il 2025 troviamo l’investimento di oltre 120 miliardi di euro in finanziamenti verdi e l’offerta di strumenti di empowerment finanziario a più di 10 milioni di persone. Alla fine del 2021, Banco Santander contava un fondo totale per 1,15 mila miliardi di euro, 153 milioni di consumatori (di cui 25,4 milioni loyal e 47,4 digital), 9.900 filiali e 197.000 impiegati.