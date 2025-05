Folgorato dalla passione per il motorsport dopo aver assistito dal vivo al Gran Premio d’Italia in tenera età, Lorenzo Manfredotti vanta un background da pilota nel karting e nel motocross.

Dal 2020, complice anche il periodo pandemico, Lorenzo comincia a cimentarsi nel sim racing su piattaforma iRacing.

Nel 2022 vince la 24H Series Esports in GT4, per poi entrare a far parte nel 2025 nello Scuderia Ferrari HP Esports Team.