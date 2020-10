86,400 seconds challenge

Nell’ambito della mostra “Ferrari at 24 Heures Du Mans” al Museo Ferrari, abbiamo fatto una richiesta speciale al campione eSports F1 2019 David Tonizza: gareggiare sul circuito virtuale di Le Mans, utilizzando il simulatore presente al museo.

David ha accettato la sfida ed ha concluso il proprio giro migliore in 4:00:44 minuti. Il compagno di squadra Enzo Bonito, poco dopo, è riuscito a migliorare il tempo di David di pochi millisecondi.

Ora, i due stanno cercando altri piloti per sfidarli e cercare di battere il proprio tempo. Pensi di poterli battere? Questa è la tua occasione!

Partecipa alla “86,400 Seconds Challenge”, l’evento in cui i piloti partecipanti avranno 24 ore per qualificarsi per una finale faccia-a-faccia contro Tonizza & Bonito. L’evento durerà 3 giorni (27-28-29 Novembre), durante i regolari orari di apertura del Museo (dalle 10 alle 18). Domenica, il pilota che avrà realizzato il tempo migliore, avrà l’opportunità di sfidare i campioni eSport.

Prenotati all’evento scrivendo a museo@ferrari.com

Ma fai in fretta: il simulatore sarà accessibile ad un numero limitato di partecipanti!

Tutte le richieste devono essere inviate almeno 3 giorni prima della data di partecipazione scelta.