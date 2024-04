Isaac Gillissen, 24 marzo 2000, Olanda

La passione per il motorsport è sempre stato presente nella famiglia di Isaac Gillissen che, già all’età di 10 anni, insieme al fratello, prova a qualificarsi a una delle più celebri Academy esports, pur essendo sotto età.

Il suo debutto ufficiale nel mondo del simracing avviene nel 2017, qualificandosi alle finali ufficiali di SMS-R Project Cars a Gamescon. Da quel momento sono state sempre di più le gare a cui ha preso parte, fino alla conquista nel 2019 del campionato SMS-R Project Cars 2 a Londra e alla vittoria delle finali mondiali, della stessa piattaforma di gioco, a Las Vegas.

A partire dal 2020 ha alternato competizioni virtuali a ruote scoperte, come la Formula E e la V10R League, in cui ottiene la terza posizione assoluta per due anni consecutivi, alle gare endurance della Le Mans Virtual Series.

Nel 2023 Isaac Gillissen spicca come uno dei tre vincitori della Ferrari Esports Series e conquista la possibilità di entrare a far parte dello Scuderia Ferrari Esports Team.