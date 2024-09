Graham Carroll, 28 giugno 1990, Edimburgo (Scozia)

Graham Carroll inizia la sua carriera nel mondo del karting all’età di otto anni, vincendo ben presto il suo primo trofeo e il campionato scozzese di categoria nel 2003. Il suo percorso nelle gare reali prosegue con successo in importanti competizioni del Regno Unito, come il campionato scozzese Formula Ford, vinta nel 2008 insieme al Jackie Stewart Trophy, il Walter Hayes Trophy nel 2015 e tanti altri.



Dal 2016 inizia a cimentarsi nel simracing, correndo su diverse piattaforme, come Gran Turismo e rFactor, prima di essere incluso nel draft del campionato F1 Esports nel 2017 e venire scelto dal team Red Bull per due stagioni.

Negli anni successivi Graham Carroll compete con profitto su diverse piattaforme e campionati, da V10R su Assetto Corsa, passando per Rennsport dove ha guidato per il team Mercedes Esports nel 2023, fino ad arrivare ad iRacing.



Da giugno 2024 è entrato a far parte dello Scuderia Ferrari HP Esports Team.