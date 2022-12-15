Scopri come l’ibrido plug-in Ferrari porta efficienza e potenza a un nuovo livello, con un sistema pensato per esaltare la performance in ogni condizione. Vai ai tutorial per entrare nella sezione dedicata alla gestione dell’energia nella SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider.
Energia
