R i c a r i c a E l e t t r i c a

Sperimenta la semplicità della ricarica ibrida Ferrari: le Ferrari 296 GTB e 296 Spider offrono un sistema plug-in intuitivo, pensato per rendere ogni fase della ricarica immediata e senza sforzo, sia a casa sia in movimento. Vai ai tutorial per scoprire come gestire al meglio la ricarica domestica, ricaricare correttamente la vettura, ottimizzare la batteria e sfruttare le funzioni di connettività.