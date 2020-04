Ogni Ferrari suscita emozioni uniche.

All’epoca, i proprietari avevano una grande libertà di scelta in termini di tessuti, pellami, legni, colori e finiture delle loro auto. Il risultato erano creazioni davvero uniche, realizzate su misura per soddisfare ogni gusto e desiderio. La Casa di Maranello mette a disposizione dei propri clienti una serie di programmi che consentono di definire in ogni dettaglio l’allestimento della propria vettura: prima al Configuratore, poi scegliendo uno degli appositi programmi di customizzazione, in funzione del proprio desiderio.