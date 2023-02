Valencia - Circuito Ricardo Tormo

Il Circuito Ricardo Tormo, situato a Cheste, in Spagna, è stato costruito nel 1999 ed è conosciuto anche come Circuito di Valencia e ufficialmente chiamato Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Ha una capacità di 120.000 posti, un rettilineo principale di 876 metri ed è spesso utilizzato come pista di prova dai team di Formula Uno grazie ai miti inverni valenciani. Anthony Davidson detiene il record sul giro non ufficiale, stabilito nel 2006 durante le prove di una Honda RA106, con un tempo di 1 minuto e 08,540 secondi. Il circuito ha ospitato numerose gare importanti, tra cui il Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP, il Campionato FIA GT 2000 e 2004, il Campionato Mondiale Turismo 2005-2012, la European Le Mans Series 2007 e il DTM dal 2010 al 2012.

Il circuito prende il nome dal pilota spagnolo Ricardo Tormo, due volte campione del mondo di motociclismo.