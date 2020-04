I Ferrari Owners’ Club sono associazioni costituite da proprietari di vetture Ferrari che hanno come obiettivo principale la condivisione della propria passione per il Cavallino Rampante e pertanto rappresentano storicamente il punto d’incontro di molti Clienti Ferrari. Attualmente nel mondo esistono 45 Ferrari Owners Club riconosciuti ufficialmente e coordinati dalla Direzione Commerciale e Marketing Ferrari e coinvolgono complessivamente più di 17.000 membri, in oltre 40 nazioni, che con le loro vetture sono protagonisti di innumerevoli attività: Rallies, Concours d’Elegance, Track Days, Campionati di Regolarità, Serate di Gala ed Eventi di Beneficienza.