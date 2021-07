OF

Il Ferrari Club Norway (FCN) ha storia breve ma si è già distinto per la notevole mole d'attività svolta. Il club fu istituito da un gruppo di appassionati nel 2001. Nonostante la stagione favorevole sia piuttosto corta, a causa delle condizioni atmosferiche, il club si distingue per l'impegno con cui organizza eventi dedicati alla Ferrari durante tutto l'anno. Ad oggi il Ferrari Club Norway conta circa 50 soci che risiedono in Norvegia.