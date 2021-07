THE PRESIDENT WELCOME

RICK YAN

Gentili e affezionati membri,



Vorrei estendere il mio più caldo benvenuto a tutti coloro che visitano la nostra pagina d'informazioni del Ferrari Owners' Club della Cina. Siamo uno dei più giovani club della famiglia. Fin dalla nostra fondazione nel giugno del 2008, il nostro obiettivo è sempre stato quello di organizzare eventi in pista e su strada per i nostri soci, in modo che potessero sfruttare tutta la potenza delle loro Ferrari. Ci riuniamo anche per organizzare incontri ed eventi che ci permettano di condividere le nostre passioni comuni.



A causa delle infrastrutture limitate, l'accesso all'unico Gran Premio di Formula Uno in Cina è molto critico per noi. Nei primi mesi del 2009 abbiamo firmato un contratto con il Circuito Internazionale di Shanghai per costruire un garage all'interno della pista. Questo ci permetterà di avere un accesso preferenziale al circuito e molti vantaggi sia per le vetture, che per il deposito di accessori presso la pista. Ci saranno inoltre una zona lounge, una dispensa, docce e altri servizi riservati ai nostri soci.



Nel corso del nostro primo anno di attività, abbiamo concentrato la maggior parte degli appuntamenti a Shanghai. Continueremo ad espandere il nostro raggio d'azione per coprire anche Pechino, Guangdong e altre aree. Il nostro scopo è quello di raggiungere il 25% dei clienti Ferrari presenti in queste zone. Non vediamo l'ora di vedervi ai nostri prossimi eventi e attività.



I miei più cordiali saluti