Sì, nel caso in cui i servizi MyFerrari Connect sono stati attivati, in quanto questo dato viene utilizzato per fornire la funzionalità di posizione del veicolo e MyDrive Statistics. Non forniremo mai i tuoi dati a terze parti diverse dai provider dei servizi MyFerrari Connect e dal tuo dealer di riferimento, salvo ove richiesto da parte delle autorità pubblica o per adempiere a obblighi di legge. Alternativamente, potrai disabilitare in ogni momento il trasferimento dei dati relativi alla posizione della tua vettura attivando la modalità Privacy nella MyFerrari App tramite il menu MyFerrari Connect Settings. Di conseguenza, non potrai usufruire dei servizi che hanno bisogno del dato GPS per poter essere erogati.