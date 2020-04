La nuova app MyFerrari, creata appositamente per i clienti Ferrari, è in grado di fornire funzionalità e servizi che si interfacceranno direttamente con Maranello. In questo modo chi la utilizza, dopo aver ottenuto le proprie credenziali d’accesso, può avere un quadro reale dei veicoli che possiede, essere informato costantemente sulle attività che ha compiuto o compirà con Ferrari e la sua rete oltre ad avere l’accesso diretto a tutti i contenuti digitali dei siti Ferrari.