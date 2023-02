Il dolce ondeggiare delle palme assolate

Nel 1956, una giovane attrice relativamente sconosciuta chiamata Brigitte Bardot posava per la macchina fotografica in Piace a troppi, prendendo il sole sulla spiaggia di Pampelonne a Saint Tropez. L'affascinante Costa Azzurra ti farà sentire come se fossi entrata in un luccicante set cinematografico degli anni '50 con te come protagonista del secondo Ferrari Tour Women's Edition.



Una costellazione di paesini dipinti in colori pastello e adagiati su un mare calmo e turchese, con il sottile profumo fresco e fruttato della vicina Provenza, evocherà momenti di pura gioia da condividere con altre Ferrariste.