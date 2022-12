Un mondo di esperienze superlative

Il FERRARI TOUR comprende una serie di eventi di guida esclusivi creati per soddisfare la tua passione per la Ferrari e condividere momenti unici insieme ad altri proprietari appassionati come te del Cavallino Rampante, in luoghi meravigliosi.

Ogni tour offre esperienze senza precedenti, caratterizzate da momenti che non dimenticherai mai, combinando la libertà della guida su strada aperta con un'ospitalità di lusso e una cucina raffinata.