Ferrari Roma

Ferrari Genuine

Per la Ferrari Roma, il Centro Stile Ferrari ha creato un design olistico in cui tutti gli elementi si uniscono per formare una forma dalle proporzioni deliziosamente armoniose. Anche le linee pure ed eleganti della Roma possono essere ulteriormente elevate e impreziosite con l'aggiunta di questi Accessori Originali Ferrari che permettono un risparmio di peso e il miglioramento delle prestazioni della vettura. Spaziano dai cerchi forgiati da 20", allo spoiler anteriore e posteriore in fibra di carbonio o gli accessori per gli interni: ogni componente è stata creata appositamente per questa masterclass del minimalismo automobilistico.