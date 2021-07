Il motore della Ferrari Portofino M fa parte della famiglia di V8 turbo vincitrice del premio International Engine of the Year per quattro anni consecutivi. È in grado di erogare 620 cv, venti in più rispetto alla Ferrari Portofino, grazie a profili dell’albero a camme e all’introduzione di un sensore di velocità sul turbo, volto a misurare i giri di rotazione della turbina. Nel sistema di scarico, il nuovo filtro antiparticolato permette di rispettare la normativa Euro 6D senza compromettere il piacere di guida.