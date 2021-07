ZDENEK LEPKA

Il Ferrari Owners' Club della Repubblica Ceca ha una storia molto breve alle spalle, ma a parte questo, ha la grande ambizione di essere considerato al pari dei più importanti club europei. Diffondere il buon nome del marchio Ferrari e rinforzare la sua posizione sono gli scopi principali del nostro nuovo Ferrari Owners' Club. Il Ferrari Owners' Club della Repubblica Ceca è stato fondato nell'ottobre 2008 sulla base della collaborazione fra il distributore ufficiale in Repubblica Ceca “Scuderia Praha” e la Ferrari S.p.a ed è stato incorporato nella rete globale dei Ferrari Owners' Club ufficiali, che al momento sono più di 30 in tutto il mondo.

L'organizzazione di eventi, di esperienze di guida sotto forma di rally o di visite ai circuiti, appuntamenti culturali con servizi completi a disposizione di tutti i suoi soci: queste sono le attività principali del club. L'appartenenza al club offre ai clienti Ferrari una vasta gamma di opportunità per utilizzare la propria vettura e per condividere il piacere e la passione. Ciò è possibile anche grazie alla collaborazione con altri club internazionali. Aprire le porte del mondo Ferrari ai suoi sostenitori e ai suoi fan, senza i quali non potremmo nemmeno immaginare il marchio Ferrari, è inutile specificarlo. Il club organizza eventi anche per tutti i sostenitori, quali gli “open days”, o la possibilità di seguire eventi motoristici.

Crediamo che il nostro nuovo club sia il posto ideale per tutti i fan di questa leggenda, in quanto permette loro di condividere il proprio entusiasmo, la passione e la gioia, che solo quel fenomeno globale di nome Ferrari è in grado di creare.