9.30 - 11.00 VISITA PANORAMICA SU STRADA

11.00 - 12.00 ATTIVITÀ ESCLUSIVA - PARTITA E LEZIONE PRIVATA DI POLO

Immergersi in una serie di attività esclusive in uno dei club di polo più importanti della Gran Bretagna è più di una semplice lezione o di una partita - è un'escursione in un mondo di ineguagliabile divertimento e un passatempo unico per il tuo esercizio fisico. Fondato nel 1894, in mezzo a 3000 acri di giardini e boschi all'interno di uno dei parchi più belli del paese, offre il più alto livello per i giocatori di polo pur mantenendo il fascino di un country club piacevolmente rilassato per il gioco del polo.

12.00 - 13.00 VISITA PANORAMICA SU STRADA

13.00 - 15.00 PRANZO ALLA FATTORIA DAYLESFORD FARM

Ciò che è iniziato come una semplice passione per il cibo genuino si è sviluppato nella Daylesford Farm che conosciamo oggi, una delle fattorie biologiche più sostenibili del Regno Unito. Situata su oltre 2.500 acri di idilliaca campagna biologica collinare, Daylesford Farm è annidata nel cuore delle Cotswolds. Il luogo perfetto per fuggire, un pranzo rilassante nei cottage in pietra splendidamente convertiti dei Cotswolds.

15.00 - 16.30 VISITA PANORAMICA SU STRADA

20.00 - 22.00 CENA CON CHEF STELLATO - NIALL KEATING DA THE DINING ROOM

Sotto la direzione dell'Executive Chef Niall Keating, The Dining Room vanta attualmente due stelle Michelin. I menù di Niall mostrano la sua raffinata cucina moderna con un uso intelligente delle influenze asiatiche. Il menù vegetariano offre sapori creativi elaborati con maestria.