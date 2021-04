Apri la porta a una stagione di eventi sportivi e lifestyle unici.

Le esperienze di guida Ferrari, progettate per soddisfare le esigenze di tutti i Ferraristi, offrono la perfetta sintesi di brivido, passione e lusso estremo.



Passione Ferrari - il Programma Ufficiale di eventi su pista per i proprietari di Ferrari, è l'occasione perfetta per godere di un'esperienza di guida esclusiva sui circuiti più belli con la propria Ferrari. Preparati a immergerti nell'atmosfera amichevole delle corse durante due giorni di pit lane aperte.



Per i proprietari di 488 Challenge e 488 Challenge Evo, il Passione Ferrari Club Challenge è la perfetta esperienza esclusiva su pista. Più di una gara tradizionale, permette ai piloti di misurare e battere il loro miglior tempo personale concentrandosi sui tempi. Un evento di guida con adrenalina pura su alcuni dei circuiti più leggendari di tutta Europa.



E per avventure memorabili in un mondo di esclusività e lusso, il Ferrari Tour Club Edition è una serie di eventi di guida esclusivi, che uniscono la libertà della strada al brivido della pista, creati per consentire ai Ferraristi di condividere momenti unici in luoghi meravigliosi o per scatenare il loro spirito sportivo su alcune delle strade e dei circuiti più iconici d'Europa.



Contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari e unisciti alla nostra community per vivere avventure di guida memorabili.