Ala posteriore attiva

L’ala posteriore rappresenta il tassello principale del sistema di aerodinamica adattiva che consente alla F80 di mutare la sua configurazione a seconda della condizione dinamica di guida. I sistemi di controllo del veicolo misurano ed elaborano in tempo reale accelerazione, velocità e angolo di sterzo per identificare in base allo stile di guida del pilota il miglior compromesso tra carico, bilanciamento e resistenza. Questo viene tradotto in una configurazione univoca di posizione delle sospensioni attive, attivazione dell’Active Reverse Gurney anteriore e soprattutto di angolo di incidenza dell’ala. Questa può infatti essere regolata in modo continuo tra la posizione High Downforce (HD), utilizzata in frenata e percorrenza curva, e quella di Low Drag (LD) che riduce la resistenza all’avanzamento per privilegiare la velocità in rettilineo.

[video id="c6fa73e2-145c-41e9-a19c-e9377fc788d6"]