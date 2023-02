F8 Tributo

Ferrari Genuine

Le linee pulite e muscolose della F8 Tributo riflettono le innovazioni aerodinamiche all'avanguardia sviluppate nelle corse GT, rendendola un modello ideale per mostrare opzioni di riduzione del peso e miglioramento delle prestazioni offerti dalla gamma di Accessori Originali Ferrari. Si combinano per conferire all'auto un comportamento ancora più aggressivo e sportivo. Questi componenti esclusivi includono cerchi da 20” in fibra di carbonio, splitter prese aria laterali, battitacco e spoiler anteriore, nonché i codini di scarico in titanio.