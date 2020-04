La necessità di espandere il potenziale mercato era diventata imperativa come pure l’esigenza di diminuire i costi industriali. La presenza “in casa” del prototipo Dino 196 S rendeva possibile pensare ad una versione “stradale” attorno ai due litri, da mettere in produzione, per la prima volta in casa Ferrari, mediante catena di montaggio. Pininfarina disegnò una vettura dalla linea molto morbida e classica, il V6 di derivazione Fiat fu riveduto in Ferrari, anche allo scopo di adattarlo alla sistemazione centrale e trasversale. In principio ci fu qualcuno che non la prese come una vera Ferrari, ma dopo averla vista e guidata cambiò rapidamente idea.