Torna il nome Dino per una vettura sport prototipo di soli 1600 cm3 ed una carrozzeria che ricorda le grandi macchine della serie P. Molto veloce e maneggevole è stata impiegata in alcune gare di durata ottenendo la vittoria in una gara a Vallelunga con Baghetti ed un onorevole quarto posto assoluto alla 1000 km del Nürburgring guidata da Baghetti e Biscaldi dove era stata addirittura terza davanti ad un buon numero di vetture della concorrenza con cilindrata doppia o tripla. L’evoluzione di questa vettura doveva portare alla realizzazione del successivo tipo 206 P.