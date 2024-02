CORSO PILOTA RACE

Sessioni in pista di livello superiore

Entra nella mentalità da gara. L’ultimo Corso Pilota propedeutico è il primo passo per farsi strada nel mondo delle competizioni automobilistiche. Svilupperai tecniche per migliorare i tempi sul giro, le strategie di gara e le tattiche di sorpasso per elevare e sfruttare appieno il tuo potenziale. Tutto al volante della Ferrari 296 Challenge.