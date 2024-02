Il Corso Pilota Personal Coaching è aperto a tutti i clienti Ferrari, a prescindere dalla propria esperienza di guida. Programma e sessioni offrono una personalizzazione assoluta: progredisci in modo rapido in base al tuo livello e ai risultati che vuoi raggiungere. Per il corso puoi scegliere tra due modelli Ferrari che determineranno la struttura delle sessioni: 296 GTB e 296 Challenge.

*La 296 Challenge è disponibile soltanto per le date del corso svolte all’Autodromo di Varano de’ Melegari.