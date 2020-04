Per soddisfare le esigenze dei clienti che non possono venire in Italia per partecipare ai corsi vi è la possibilità di organizzare un Corso Pilota in ogni parte del mondo. I corsi saranno strutturati su due livelli, uno propedeutico all’altro: Level 1 e Level 2. Per questi corsi verranno utilizzate le vetture della rete vendita e dei clienti. L’organizzazione dei corsi deve essere richiesta all’ufficio Corso Pilota presso la fabbrica di Maranello.