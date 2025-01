Copertura



Il programma 7-Year Standard Genuine Maintenance assicura che la tua Ferrari mantenga prestazioni ottimali per i primi sette anni di vita. Offre manutenzione programmata regolare, ricambi originali e controlli meticolosi eseguiti da tecnici professionisti formati presso il Ferrari Training Centre di Maranello. La cronologia di manutenzione viene aggiornata nel database Ferrari dopo ogni intervento, con la possibilità di ottenere una copia stampata del registro digitale. Il servizio è disponibile per l'intera gamma Ferrari, sia per vetture nuove che per Ferrari usate acquistate presso un Concessionario Ufficiale.

Durata

Il programma offre due opzioni di manutenzione per adattarsi alle diverse esigenze di guida: ogni 20.000 km oppure una volta all'anno senza restrizioni di chilometraggio. Questa flessibilità permette di personalizzare il servizio sia per chi utilizza la Ferrari saltuariamente che per chi la guida regolarmente.



Requisiti

Il servizio è disponibile in tutti i mercati mondiali e presso tutti i concessionari della Rete Ufficiale. Mantenere una cronologia di manutenzione completa e aggiornata massimizza il prestigio e il valore della vettura. Queste condizioni potrebbero non applicarsi ai modelli in edizione limitata.