Si tratta di un modello interessante a cominciare dalla sigla dove il numero è quello corrispondente alla cilindrata di 2,5 litri della F1 del 1954 e le lettere TF potrebbero indicare Targa Florio anche se non risulta abbia corso in questa gara: in effetti delle tre vetture costruite, una in versione spider guidata di Mike Hawthorn ha ottenuto il 4° posto al gran Premio dell’Autodromo di Monza disputato nel giugno del 1953. Successivamente le tre vetture (due spider e un coupè tutte carrozzate da Vignale) sono state vendute con motori diversi dal 625 originale.