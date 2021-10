A causa del tragico incidente di Le Mans nel 1955, per l’edizione successiva i francesi limitarono la cilindrata dei prototipi a 2500 cc. Fu quindi realizzata in tutta fretta la 625 LM, aumentando l’alesaggio del quattro cilindri Testarossa 2 litri e sostituendone i carburatori con dei Weber 42 DCOA/3 doppio corpo. Conclusa al terzo posto l’avventura di Le Mans con l’equipaggio Gendebien/Trintignant, queste vetture non furono più utilizzate ufficialmente dalla casa.