Il motore di questa vettura fu presentato su un telaio della 375 America al Salone di Parigi nell’ottobre 1955. In seguito, al Salone di Bruxelles del 1956, la prima 410 Superamerica fu svelata al grande pubblico. L’elegante carrozzeria colpiva per le sue generose dimensioni ed era opera di Pininfarina. Fatto curioso: da questo modello destinato alla normale produzione derivarono alcune versioni “Sport”, sovvertendo la tipica prassi in uso presso la Ferrari.