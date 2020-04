In pratica la versione potenziata e portata alla soglia dei cinque litri della ben nota 365 GT4 2+2 la 400 GT era l’ulteriore sviluppo del tema del coupé 2+2 di grande cilindrata a motore anteriore ed altissime prestazioni. Maggiori cure erano anche dedicate ai dettagli degli allestimenti interni. Per la prima volta su una Ferrari faceva la sua comparsa, come optional richiesto insistentemente dal mercato statunitense, un cambio automatico General Motors a tre velocità.