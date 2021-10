Il tipo 375 Mille Miglia continuava la serie di modelli la cui sigla evocava i successi della Ferrari nella famosa corsa su strada ed è stato la evoluzione in chiave sport della monoposto di F1 così come il 375 America lo è stato come GT.

Concettualmente il motore è lo stesso della F1 ma è stato utilizzato l’albero motore con la corsa di 68 mm ed alesaggio aumentato per una cilindrata leggermente superiore ai 4,5 litri. La prima uscita del motore (montato su una berlinetta 340) è stato a Le Mans con Ascari e Villoresi. Poi sono stati costruiti una decina di spider con carrozzeria Pininfarina ed alcune berlinette, utilizzati in gara prevalentemente dai clienti.