Le vetture GT Ferrari sono sempre state altamente competitive nelle mani dei privati e i loro risultati nelle corse hanno giocato un ruolo fondamentale nella storia delle vetture sportive della Casa. Questo è il motivo per cui è stato creato il Ferrari Challenge, una serie realizzata appositamente per i clienti Ferrari che desideravano portare in pista le loro GT. Il campionato fu organizzato per la prima volta nel 1993 con la 348 Berlinetta e dal 1995 con la F355. La stagione 2000 vede il debutto della 360 Modena – una 8 cilindri con una potenza massima di 400 CV – che mantiene nell’aspetto le stesse caratteristiche della vettura stradale ma che incorpora un alto numero di modifiche studiate per implementare le caratteristiche di performance nell’utilizzo in pista.